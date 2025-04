Outre Ada Fass et Lac 2, d’autres lutteurs de renom seront également dans l’enceinte ce vendredi. Ceux-là sont dans une position où la défaite leur est interdite au risque de voir leurs valeurs marchandes subir un sacré coup.

Neuf combats seront à l’affiche ce vendredi à l’arène nationale dans le cadre du gala organisé par Gaston Productions. Mais certaines affiches sont naturellement plus alléchantes que d’autres et vaudront leur pesant d’or aux yeux des amateurs de lutte.

Ces lutteurs sont Ndiaga Doolé, Garga 2 et Laurent Ndiago qui sont condamnés à gagner. Si les deux premiers nommés s’affronteront, Laurent Ndiago lui, croisera le fer avec Thikri Thiato. Battu par Tapha Gueye 2 et Seck Ndaanane lors de ses deux derniers combats, le frère de Liss Ndiago a perdu de sa superbe cette saison. Il a donc l’occasion de redresser la barre à l’occasion de ce choc face au fils de Grand Dakar.

La confrontation entre Ndiago Doolé et Garga 2 sera un derby entre Guédiawaye et les parcelles assainies. Un combat à enjeu pour les deux lutteurs qui restent tous deux sur un revers. Le pensionnaire de Jambaar Wrestling Academy et le showman ont été battu par le même adversaire Doudou Sané à l’occasion du Championnat de Lutte Avec Frappe (CLAF) de la saison dernière. L’heure du sursaut d’orgueil a ainsi sonné pour eux !

