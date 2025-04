Avec un bilan plutôt positif jusque-là, Lac de Guiers va disputer ce vendredi son sixième combat en mois d’avril depuis le début de sa carrière. Retour sur ces chocs déjà livrés par le puncheur du Walo.

En quête d’un seizième succès en carrière, Lac 2 Guiers part naturellement favori devant Ada Fass. Bénéficiant d’une plus grande expérience que son jeune adversaire, le tombeur de Siteu possède aussi un autre avantage sur Ada Fass. Celui d’avoir déjà lutté en avril et à plusieurs reprises. Si l’enfant terrible de la médina disputera son premier combat en Avril, pour Lac 2 ce sera la sixième fois pour un bilan de trois victoires, une défaite et un match nul.

Son premier combat remonte à vingt ans, précisément le 30 Avril 2005 face à Batika. Le Walo Walo s’était alors imposé devant Batika de l’écurie Fass. Deux ans plus tard, le 8 avril 2007, Lac de Guiers prenait le dessus sur le caïman de Thiaroye Issa Pouye dans le tournoi du CLAF.

Un match nul pour son seul combat disputé le 4 Avril !

Le protégé de feu Mama Ba connaîtra un coup d’arrêt un certain 4 Avril 2011. Ce jour-là il concéda un match nul face à Modou Lô (Rock Énergie) lors du drapeau Sidy Lamine Niass. C’est d’ailleurs à partir de ce jour que le le lutteur de Guédiawaye commence à subir des critiques sur sa stratégie de combat jugée trop défensive. Le 8 Avril de l’année suivante, l’invincible lutteur d’alors subit sa première défaite devant Eumeu Sène (Tay Shinger).

Le 12 Avril 2015 il bouclera la boucle avec un succès contre l’ancien puma de Fass Papa Sow. Lac de Guiers confirma ainsi sa suprématie sur les lutteurs de l’écurie Fass. Une suprématie que devra contester Ada Fass ce vendredi !



Wiwsport.com