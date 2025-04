La Confédération Africaine de Football (CAF) a publié la liste officielle des 56 arbitres retenus pour officier lors de la Coupe d’Afrique des Nations U20 en Égypte en 2025. Parmi ces officiels figurent des arbitres centraux, des assistants, des arbitres vidéo (VAR), des instructeurs, des évaluateurs, ainsi que du personnel technique et informatique de la CAF. Toutefois, aucun arbitre sénégalais ne fait partie de la sélection.

Le Sénégal, reconnu pour sa forte implication dans l’arbitrage ces dernières années, voit, pour la première fois depuis plusieurs années, son nom absent de la liste des officiels pour une compétition majeure de la CAF. Cette situation est surprenante, d’autant plus que les arbitres sénégalais ont toujours été bien présents dans les grandes compétitions africaines.

La liste des arbitres choisis est particulièrement diverse, représentant 29 pays différents. L’Égypte, pays hôte de la compétition, est le plus représenté avec 6 arbitres, suivie de près par l’Afrique du Sud qui compte 4 arbitres. La Côte d’Ivoire, la Tunisie, la Zambie et la Mauritanie ont chacune 3 arbitres. Le Cameroun, l’Algérie et l’Eswatini sont également bien représentés. D’autres pays, comme le Gabon, le Ghana, le Nigeria, le Burundi, la Tanzanie, le Rwanda, la Gambie, et même le Djibouti, ont chacun un arbitre.

Cette édition de la CAN U20, qui se déroulera du 27 avril au 18 mai 2025, verra donc le Sénégal être représenté uniquement par sa sélection nationale, qui tentera de défendre son titre après avoir remporté le trophée en 2023, sur les mêmes terres égyptiennes.

wiwsport.com