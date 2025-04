Après une suspension temporaire, l’arène sénégalaise rouvre enfin ses portes ce 4 avril. Une reprise très attendue par les amateurs de lutte, mais qui s’accompagne de nouvelles mesures strictes imposées par le Comité National de Gestion (CNG). Ces nouvelles règles, dont le non-respect entraînera des amendes pour les lutteurs, ne font pas l’unanimité dans le milieu.

En conférence de presse en marge de son combat contre Ada Fass, Lac de Guiers 2 n’a pas caché son mécontentement face à certaines de ces décisions, qu’il juge contraires au développement de la lutte sénégalaise. “Je pense que certaines de ces nouvelles mesures vont à l’encontre du développement de la lutte. Il y a ce qu’on appelle le charme de la lutte, pouvoir courir et encenser le public. Nous avons un président du CNG à qui on demande de se concerter avec nous et de discuter avec le ministre des Sports.”

L’une des principales restrictions concerne le nombre d’accompagnants, qui a été drastiquement réduit au fil des ans. “On a aussi diminué le nombre d’accompagnants, qui est passé de 30 à 15, maintenant c’est à 12. Selon moi, la lutte sénégalaise est en train de mourir à petits feux.”

Pour Lac de Guiers 2, ces nouvelles règles affectent particulièrement l’aspect mystique de la lutte, un élément essentiel de la tradition sénégalaise. “Nous travaillons des mois pour l’aspect mystique et aujourd’hui, cet aspect qui fait le charme de la lutte a beaucoup de restrictions.”

Alors que le CNG défend ces mesures en invoquant une meilleure organisation et un meilleur encadrement des combats, plusieurs acteurs de la lutte s’inquiètent de leur impact sur l’ambiance et l’authenticité du sport. Cette réouverture de l’arène sous haute surveillance s’annonce donc comme un test pour l’avenir de la lutte sénégalaise.

wiwsport.com