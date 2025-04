Avec quelques absences confirmées dans l’effectif, Youssoupha Fall est resté, avec Willy Hernangómez, les seuls pivots du basket du Barça pour les matchs les plus décisifs du reste de la saison, et poursuivre ainsi l’aventure en Coupe d’Europe.

Le joueur sénégalais connaît une saison contrastée en termes de temps de jeu. Joan Peñarroya, en étant titulaire à 28 reprises cette saison, lui a été préféré. Bien que, Youssoupha Fall a joué un rôle intéressant, malgré les performances de Metu et Vesely. « Nous nous sentons bien. Nous étions meilleurs contre eux, mais nous pensons déjà au match de mercredi et à la victoire », a commenté Fall avant le match difficile qui les attend à Istanbul contre le Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, ce mercredi, même s’il est vrai qu’au match aller, le Barça avait écrasé les Turcs sur un retentissant 90-63.

Le pivot des Lions a également évoqué les difficultés que traverse le groupe pratiquement depuis le début de la saison suite à la blessure de Nico Laprovittola, qui a pratiquement marqué le début des contretemps physiques. « Ce n’était pas facile avec autant de blessures. La blessure de Metu a été un coup dur pour tout le monde, c’est pourquoi nous devons rester solidaires et nous entraider pour continuer à progresser. Je ne me souviens pas d’avoir joué dans une équipe avec autant de blessures. Mais c’est comme ça ; ce sont des situations qui arrivent, et tous les joueurs travaillent bien. Metu était le premier joueur à arriver chaque jour, mais c’est une question de destin. Ce n’est pas facile, mais c’est la vie », a-t-il commenté sur Marca.

Concernant son rôle dans l’équipe de Peñarroya, Fall a expliqué qu’il n’avait pas eu de conversations spécifiques avec son entraîneur concernant son rôle, mais qu’il était toujours prêt à aider l’équipe avec tout ce dont elle avait besoin. « Je sais que je dois être prêt à tout moment pour aider l’équipe, et j’essaie d’être aussi professionnel que possible et d’être prêt à aider l’équipe. Nous n’avons pas encore parlé avec Joan Peñarroya de mon rôle au sein de l’équipe, mais quand je suis sur le banc et qu’il m’appelle, je suis prêt à aider mes coéquipiers », a-t-il ajouté parlant de son rôle dans l’effectif des Blaugranas.

