Le défenseur sénégalais de 31 ans a été contraint de prendre sa retraite anticipée en raison de problèmes de santé.

Une fracture de fatigue à la malléole, survenue en octobre 2023, a eu raison de ses espoirs de retour au plus haut niveau. Ne pouvant plus exercer en raison de cette blessure persistante, il a dû mettre fin à son contrat avec l’En Avant Guingamp. Formé à Génération Foot, Abdallah Ndour avait fait ses débuts au FC Metz avant de trouver sa place au Racing Club de Strasbourg, où il a été prêté en 2014 avant d’y signer définitivement. En six saisons passées en Alsace (2014-2020), il a participé à la montée du club en Ligue 1 et a contribué à la victoire en Coupe de la Ligue en 2019. Après son passage à Strasbourg, il a rejoint le FC Sochaux (2020-2023), puis Guingamp en 2023, où il espérait rebondir.

Malheureusement, les blessures ont freiné ses ambitions. Cette saison, il n’a pu disputer que cinq rencontres avant que son état physique ne le contraigne à renoncer à la pratique du football professionnel. L’annonce de la fin de sa carrière a été un coup dur pour ses coéquipiers et son entraîneur Sylvain Ripoll, qui lui a rendu hommage en conférence de presse, saluant son professionnalisme et son état d’esprit exemplaire. « Ça a été un coup dur pour le groupe parce que c’est quelqu’un de très apprécié au regard de ce qu’il dégage et de sa carrière. Mais c’est la vie du foot, malheureusement », a déclaré son coach Sylvain Ripoll

L’international sénégalais, convoqué une dizaine de fois en sélection entre 2021 et 2023, n’a disputé qu’un seul match en tant que titulaire, face au Mozambique en 2023 lors des éliminatoires de la CAN 2024. Ses autres apparitions se sont limitées à des entrées en jeu peu significatives. Désormais, une page se tourne pour le défenseur sénégalais Abdallah Ndour.

wiwsport.com