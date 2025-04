Le sélectionneur des Lionceaux a salué la victoire de ses jeunes dans ce premier match de CAN face à la Gambie. Toutefois, Pape Ibrahima Faye souhaite avoir plus de maîtrise et d’efficacité offensive pour les prochaines rencontres.

Vainqueurs 1-0, le Sénégal a réussi son entrée en lice dans cette CAN U17 Marion 2025. Mais selon le sélectionneur, les Lionceaux ont montré deux visages différents dans ce match qui doit servir de leçon pour la suite de la compétition.

“En première période on a su dérouler et réussi à jouer à l’intérieur avec nos arrières latérales. Ce qui fait parti de nos principes offensifs. Mais en deuxième mi-temps on n’a pas été techniquement bon. On a raté trop de passes et trop de prises de balles vers l’avant. Mais ce genre de compétition nous permet de corriger nos imperfections”.

