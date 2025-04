Le Sénégal a assuré l’essentiel en s’imposant face à la Gambie (1-0) pour son entrée en lice dans la CAN U17. Malgré la victoire, le sélectionneur des Lionceaux, Pape Ibrahima Faye, a reconnu que son équipe n’a pas livré sa meilleure prestation. En conférence de presse, il est revenu sur la difficulté du match, la performance de son capitaine et buteur Ibrahima Sory Sow, ainsi que les points à améliorer pour la suite du tournoi.

« Un match où nous avons joué avec la peur au ventre »

Pape Ibrahima Faye n’a pas caché que son équipe n’a pas évolué avec son aisance habituelle. « Les jeunes sont habitués à nous montrer des performances plus techniques où nous sommes plus à l’aise. Mais aujourd’hui, on a joué un match où c’est comme si nous avions la peur au ventre. Cela se comprend d’autant plus que ce sont des jeunes qui sont en formation et parmi eux, beaucoup vivent leur première compétition internationale. C’était un match poussif, difficile pour nous », a-t-il analysé.

Seul rescapé de l’équipe championne d’Afrique en 2023, Ibrahima Sory Sow a une nouvelle fois brillé en inscrivant le but de la victoire sur coup franc. Une performance qui a réjoui son entraîneur. « C’est une chose importante d’être choisi parmi les 22 acteurs. Pour moi, c’est quelque chose de fort pour le jeune Ibrahima Sow. C’est le rescapé de l’équipe de l’édition passée. Cette année aussi, lors des compétitions des équipes régionales de l’UFOA, il était blessé et on l’a récupéré lors des deux derniers matchs de la compétition qualificative. Donc, je suis content pour lui qu’il marque le but de la victoire et qu’il soit élu homme du match. Cela va le mettre davantage en confiance pour la suite de la compétition. »

Des ajustements nécessaires pour la suite

Malgré la victoire, le sélectionneur a pointé du doigt des lacunes techniques et tactiques à corriger avant le prochain match. « Ce que nous devons tous faire, c’est protéger les joueurs. Au football, où il y a beaucoup d’impact, on risque de rentrer avec beaucoup de blessures. Cela fait partie de nos principes offensifs de demander à nos arrières-ailes de faire fausse piste, au lieu de courir sur la ligne de touche, mais de prendre l’intérieur du terrain. Ils l’ont bien réussi en première mi-temps. Mais, en deuxième mi-temps, ce que nous n’avons surtout pas réussi, ce sont les gestes techniques. Techniquement, nous n’avons pas été bons. On a raté trop de passes, effectué trop de prises de balle vers l’avant. Souvent, on sortait de la densité pour y retourner au lieu de chercher à aérer le jeu. »

Face à ces difficultés, le staff technique compte travailler sur l’analyse du match pour corriger les imperfections. « Les compétitions nous servent à corriger les erreurs. On va remettre la vidéo et essayer d’expliquer aux jeunes comment se comporter si le jeu est haché et intense, tout en étant bons techniquement. Il faudra aussi apprendre à aérer le jeu pour étirer l’équipe adverse », a conclu Faye.

wiwsport.com