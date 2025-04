Le Sénégal entame parfaitement son aventure dans la CAN U20 en s’imposant face à la Gambie lors du derby ouest-africain (1-0). Maîtres du jeu et dominateurs dans la possession, les Lionceaux ont pris l’avantage dès la 7ᵉ minute. Malgré quelques frayeurs en seconde période face à une Gambie plus entreprenante, les jeunes de Pape Ibrahima Faye ont su rester solides et disciplinés pour signer une précieuse première victoire dans ce groupe C.

Dès l’entame, le Sénégal, dirigé par Pape Ibrahima Faye, qui évoluait dans un classique 4-3-3, a affiché ses intentions en mettant une forte intensité dans le jeu. Avec un pressing haut et une maîtrise technique au milieu, les Lionceaux ont pris le contrôle de la rencontre. Cette domination a été récompensée dès la 7ᵉ minute. Après une faute aux abords de la surface gambienne, Ibrahima Sory Sow a exécuté un coup franc magistral, envoyant le ballon en pleine lucarne. Un geste de grande classe qui a permis aux siens de prendre les devants.

Après cette ouverture du score, le Sénégal a continué à contrôler le match, mais sans réussir à se montrer très tranchant dans la surface adverse. Les ailiers Sidy Barham Ndiaye et Mohamed Wagner ont multiplié les accélérations et les tentatives de débordement, mais la défense gambienne a bien tenu. Malgré une nette possession de balle, les occasions franches ont été rares, hormis une frappe puissante d’Ibrahima Sory Sow, qui a trouvé la barre transversale, frôlant le but du break. La Gambie, de son côté, a tenté d’exister par quelques contres, mais sans réellement inquiéter la défense sénégalaise, bien en place.

La seconde période débute dans la continuité de la première, avec une domination sénégalaise dans la possession du ballon, mais sans réel danger offensif. Pour inverser la tendance, le sélectionneur gambien effectue trois changements, injectant du sang neuf avec trois joueurs à vocation offensive. Ces entrées dynamisent le jeu gambien, leur permettant de remporter davantage de duels et de se montrer de plus en plus menaçants. L’égalisation semblait imminente, mais à la 67ᵉ minute, le gardien sénégalais réalise une parade importante devant Baba Alagie. Le match se termine sur une courte victoire des champions en titre, qui ont su gérer le sursaut d’orgueil des Gambiens. Malgré la pression croissante des Baby Scorpions, le Sénégal est resté solide, et la vigilance du gardien Vincent Gomis, auteur de plusieurs arrêts décisifs, a été un atout majeur pour préserver l’avantage. Les Lionceaux affronteront la Tunisie vendredi 4 avril pour leur deuxième match du groupe C.

