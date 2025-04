L’Equipe Nationale U17 du Sénégal entame sa CAN ce mardi face à la Gambie. Champions en titre, les Lionceaux rêvent de conserver le trophée. Plus difficile à dire qu’à faire au regard des équipes en face et des nombreux absents dans leurs rangs, mais ils peuvent compter sur l’humilité de leur sélectionneur Pape Ibrahima Faye et le talent de plusieurs forces vives.

Un peu moins d’un mois avant leurs petits aînés de la sélection U20, les Lionceaux des moins de 17 ans du Sénégal visent le sacre lors de la Coupe d’Afrique des Nations U17 au Maroc. Champions en titre, ils doivent néanmoins franchir un chemin semé d’embûches pour décrocher le trophée comme il y a un peu moins de deux ans, en Algérie. La CAN U17 n’a pas toujours souri à l’Equipe Nationale du Sénégal, qui aura dû patienter jusqu’en 2023 pour franchir tout simplement le cap des demi-finales pour la première fois de son histoire. Mais depuis quelques petites années maintenant, le Pays de la Terranga est devenu l’un des plus beaux exemples en termes de formation de jeunes.

Cette année encore, la mission s’annonce compliquée pour les Lionceaux, tout de même placés dans un groupe C pour le moins abordable, en compagnie de la Gambie, de la Tunisie et de la Somalie. Les Gambiens, bien que battus 3-1 par les Lionceaux lors du dernier Tournoi UFOA/A et premiers adversaires ce mardi après-midi (14h00 GMT), s’avancent comme les principaux rivaux des Sénégalais pour la première place de la poule mais aussi pour toucher le graal. Pas seulement parce que les Scorpions cadets ont terminé troisième du Tournoi zonal mais parce qu’ils maîtrisent aussi tant bien que mal cette compétition qu’ils ont gagnée à deux reprises, bien que cela commence à remonter.

Un groupe amoindri mais guidé par son sélectionneur

En cours de route, l’Equipe Nationale du Sénégal devra aussi se méfier du pays hôte, le Maroc, qui a étrillé l’Ouganda lors de son premier match, des géants camerounais mais surtout des éternels rivaux maliens, très souvent au rendez-vous. Circonstance accablante dans les rangs des jeunes sénégalais : ils sont privés de l’un de ses capitaines et taulier du milieu de terrain : Mouhamed Dabo. Le pensionnaire de la Be Sport Academy avait fait forte impression lors du Tournoi UFOA/A. Comme lui, Hyppolite Ndour, Moussa Cissé, Madické Ndiaye, El Hadji Malick Lo, Tafsir Ousmane Diop, Youssou Mané ou encore El Hadji Yamar Ndiaye ont été aussi recalés par les tests IRM.

Toutefois, le Sénégal n’est pas dépourvu d’atouts. Le capitaine de l’équipe Ibrahima Sory Sow, diminué lors du Tournoi UFOA/A, est bien là et en pleine possession de ses moyens. Pareil pour le spectaculaire El Hadji Ibrahim Sow, meneur de jeu de l’équipe. La sélection sénégalaise U17 sera également portée par le portier Vincent Gomis, le latéral Etienne Mendy entre autres. Mais la plus grande force de cette équipe réside sans doute dans son sélectionneur Pape Ibrahima Faye, l’homme qui a pris la relève de Serigne Saliou Dia, qui impressionne par son franc-parler et qui aborde la compétition avec beaucoup d’humilité malgré le statut de ses troupes.

« Il y a un adage qui dit : ‘il est plus difficile de rester au sommet que d’y accéder’. Une équipe peut arriver en finale et remporter le trophée, mais ce qui est plus difficile est de rester au sommet, a estimé le technicien en conférence de presse. Le message est de dire aux jeunes qui sont là aujourd’hui d’essayer, eux aussi, d’écrire leur propre histoire et de ne pas dormir sur leurs lauriers en restant sur cette histoire de champions en titre. On leur a demandé d’éviter de penser qu’ils sont des champions, car ils ne le sont pas. Les champions, c’est la génération de 2023. Ceux qui sont là maintenant ont à écrire leur propre histoire et essayer de remporter ce trophée. »

Retrouver aussi la Coupe du Monde

Pour le Sénégal, il sera aussi question de se qualifier à nouveau pour la Coupe du Monde de la catégorie. En 2023, les Lionceaux avaient fait bonne figure, avant de se faire éliminer aux tirs au but en huitièmes de finale par la France. « Le premier objectif est de gagner le premier match (contre la Gambie). Ensuite, on veut qualifier le pays à la Coupe du Monde. Après, l’appétit vient en mangeant. L’ultime objectif sera de remporter le trophée et donc conserver notre statut de champion en titre », explique Pape Ibrahima Faye. « C’est dans un esprit collectif qu’on pourra accomplir les objectifs que nous nous sommes fixés. Il faut être concernés sur le terrain et respecter les consignes du sélectionneur », a de son côté expliqué le capitaine de l’équipe Ibrahima Sory Sow.

wiwsport.com