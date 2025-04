Au terme d’un match mal embarqué, l’Etoile Rouge de Belgrade s’en est finalement sortie samedi sur la pelouse du FK Vojvodina Novi Sad (3-5), avec notamment un but de Chérif Ndiaye.

Leader sans aucun partage du Championnat serbe avec 23 points d’avance sur son dauphin et éternel rival du Partizan, l’Etoile Rouge de Belgrade est pourtant passée par tous les états pour arriver à s’imposer samedi sur la pelouse du FK Vojvodina Novi Sad (3-5). Les partenaires de Chérif Ndiaye ont en effet été menés 2-0 après 37 minutes de jeu.

Ils avaient réussi à renverser la marque grâce à un doublé Katai (40e, 49e) et un but messiesque de Young-woo Seol (51e). Mais Vojvodina était revenu à la marque par Yusuf Bamidele (69e). Il aura fallu le 19e but de Chérif Ndiaye cette saison pour reprendre les devants (77e), avant qu’un énorme Katai, triple buteur et double passeur, ne tue le suspense (81e).

wiwsport.com