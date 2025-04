Coach professionnel en sports de combat, Bakary Sakho n’a pas apprécié la sortie de Modou Lô qui a une nouvelle fois confirmé qu’il n’affrontera plus Balla Gaye 2.

Cette fois-ci c’est acté. Le roi des arènes a décidé de ne plus accorder de revanche ni affronter les lutteurs qu’il a déjà croisé. Sur la Tfm, Modou Lô a confirmé sa décision révélant même avoir rejeté des propositions pour une troisième confrontation avec Balla Gaye 2 pour “honorer sa parole”.

Une décision qui n’a pas plus au coach Bakary Sakho qui trouve que le roc des parcelles assainies ne fait qu’écarter ses plus grands concurrents afin de conserver le plus longtemps possible la couronne royale.

“Dans tous les sports de combat ce sont les concurrents qui viennent challenger le champion. Modou Lô ne peut pas continuer à éviter ses grands concurrents. Il doit affronter Balla Gaye qui plus est sa bête noire. Il est inconcevable qu’il affronte des lutteurs comme Ada Fass et Liss Ndiago. S’il le fait il ne suivra pas la logique du sport” a-t-il fait savoir dans un live avec le chroniqueur Fadam 2.

Wiwsport.com