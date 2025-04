L’équipe nationale de rugby enregistre un renfort de taille. Le pilier droit du Montpellier Hérault Rugby, Wilfrid Hounkpatin qui évolue en Top 14, rejoint le XV du Sénégal alors que l’équipe prépare la Coupe d’Afrique des nations 2025 en Ouganda.

Grâce à la réforme de World Rugby, qui permet aux joueurs remplissant certaines conditions de changer de nationalité sportive, Hounkpatin, dont le père est sénégalais, peut désormais représenter le pays. Un choix fort qui apporte un véritable plus à la sélection. La Fédération sénégalaise de Rugby (FSR) se réjouit de cette arrivée et rappelle que les portes de la sélection restent ouvertes aux binationaux prêts à s’investir.

De son côté, le manager du XV du Sénégal, Omar Sy, voit en lui un atout majeur : « L’arrivée de Wilfrid Hounkpatin est une étape majeure pour le rugby sénégalais. Son expérience du Top 14 et du niveau international, ainsi que son engagement sur le terrain, seront des atouts précieux pour notre équipe. Il incarne parfaitement les valeurs du XV du Sénégal et son choix de nous rejoindre témoigne du potentiel de notre sélection. Avec un tel renfort et le travail accompli par l’ensemble du staff et des joueurs, nous avons les armes pour viser la qualification à la Coupe du Monde 2027″, a-t-il déclaré.

