La Fédération anglaise de football a annoncé avoir vendu la totalité des billets pour le match amical entre l’Angleterre et le Sénégal, prévu le 10 juin 2025 à 19h45 GMT au City Ground de Nottingham.

À trois mois de cette affiche très attendue, l’instance anglaise a informé ses supporters que toutes les places mises en vente pour le grand public ont trouvé preneur. Autrement dit, près de 30 576 spectateurs rempliront les tribunes du mythique stade de Nottingham Forest pour assister à ce remake des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022.

Ce match sera spécial à plus d’un titre. En plus d’offrir une belle opposition entre les Three Lions et les Lions du Sénégal, il marquera le retour de l’équipe d’Angleterre au City Ground pour la première fois depuis 84 ans. Ce sera la deuxième confrontation entre les deux sélections, après la victoire de l’Angleterre (3-0) en huitième de finale du Mondial 2022 au Qatar.

