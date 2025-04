Krépin Diatta s’est imposé comme l’une des satisfactions de la trêve internationale de mars avec le Sénégal. Initialement connu pour son rôle d’ailier, il a su évoluer à différents postes, y compris en défense. Pour mieux comprendre cette polyvalence et son impact sur son avenir en sélection, nous avons interrogé Coach Cheikh Gueye, entraîneur de Loto-Popo (Bénin), titulaire d’une licence UEFA Pro et fin connaisseur de la formation et l’évolution des joueurs sénégalais.

Vous avez observé l’évolution de Krépin Diatta, qui a occupé plusieurs postes au fil de sa carrière. Comment évaluez-vous sa polyvalence ?

Coach Cheikh Gueye : “Krépin est un joueur extrêmement technique. C’est cette qualité qui lui permet d’être un ‘comodín’, un joker capable de s’adapter à plusieurs rôles. Sa capacité d’adaptation est impressionnante, mais elle repose aussi sur une excellente formation de base. Il a été bien formé techniquement et a reçu une éducation footballistique qui lui permet d’être flexible et d’accepter de nouveaux rôles sans difficulté. En résumé, c’est un joueur intelligent, technique et adaptable.”

Pensez-vous qu’il a été performant sur le côté gauche lors de cette trêve ?

Coach Cheikh Gueye : “Il s’est adapté, mais jouer à gauche quand on est droitier peut être un défi, surtout pour un latéral. Contrairement aux ailiers comme Messi ou Özil, qui peuvent rentrer sur leur bon pied pour frapper, un latéral doit souvent centrer en bout de course. Sur ce point, Krépin peut être moins à l’aise, car il doit repiquer sur son pied droit, ce qui ralentit l’exécution du geste et rend les centres plus prévisibles. Toutefois, lorsqu’il sort depuis sa zone et rentre à l’intérieur, il apporte une qualité de passe qui casse les lignes. Globalement, son passage à gauche a réduit l’impact offensif de son couloir, mais il a tout de même répondu présent grâce à sa technique et sa coordination.”

Entre le côté droit et le côté gauche, à quel poste le trouvez-vous le plus à l’aise ?

Coach Cheikh Gueye : “Je pense qu’il apporterait beaucoup plus sur le couloir droit. Il y serait plus vif et plus rapide dans l’exécution de ses gestes techniques : dédoublements, centres en mouvement… Défensivement aussi, il serait plus à l’aise sur son bon pied, ce qui lui permettrait d’être plus efficace dans les duels. Défendre sur son pied naturel est totalement différent que sur le pied opposé.”

Comment voyez-vous son avenir en équipe nationale ?

Coach Cheikh Gueye : “Pour moi, Krépin, c’est notre Jesús Navas. Il a prouvé sa polyvalence, mais cela peut être un avantage comme un inconvénient. Il est difficile d’être constant quand on change souvent de poste. S’il veut franchir un cap, il gagnerait à s’imposer durablement à un poste fixe. Mais encore une fois, son intelligence de jeu et sa capacité d’adaptation sont des atouts majeurs. Il fait déjà partie des cadres de cette équipe, même s’il est encore jeune. S’il reste épargné par les blessures, les Sénégalais continueront à prendre du plaisir à le voir jouer.”

Polyvalent, intelligent et techniquement solide, Krépin Diatta est un joueur clé pour l’équipe nationale du Sénégal. Si son adaptation à gauche a montré quelques limites, son impact à droite semble plus naturel. Reste à savoir si son futur en sélection sera marqué par une stabilité à un poste précis ou s’il continuera à être utilisé comme un joker capable de s’adapter aux besoins du collectif.

