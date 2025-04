Le Sénégal a consacré une somme considérable aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026, avec un budget de plus de 2 milliards de francs CFA alloué spécifiquement pour les six dernières journées des qualifications.

Khady Diene Gaye, ministre des Sports, a révélé sur la chaîne Walf le budget global destiné aux compétitions internationales de l’année 2025. Un montant total de 8 milliards de francs CFA a été prévu pour couvrir l’ensemble des frais liés à la participation du Sénégal aux compétitions sportives internationales, notamment les qualifications pour la Coupe du Monde et d’autres événements majeurs.

Parmi ce budget, une part significative de 2 milliards 253 millions de francs CFA a été spécifiquement allouée aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce montant couvre les six journées des qualifications, dont deux ont déjà eu lieu avec les matchs de l’équipe nationale sénégalaise contre le Soudan en Libye et le Togo à domicile. À ce jour, l’État a déjà dépensé 751 millions 150 938 francs CFA pour les cinquième et sixième journées des éliminatoires. La même somme sera réservée pour chacune des deux journées restantes. Ainsi, près de 29 % du budget global de 8 milliards de francs CFA est dédié à l’équipe nationale A.

