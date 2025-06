L’équipe nationale U20 du Sénégal poursuit sa préparation en direction de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie. À cet effet vingt-trois ont été retenu pour un stage en internat.

Du 11 au 13 mars 2025, vingt-trois lionceaux seront au centre d’excellence Youssoupha Ndiaye de Guéréo pour préparer la CAN U20 qui aura lieu en Côte d’Ivoire du 26 avril au 18 mai.



Il s’agit de : Serigne Diouf (Génération Foot), Mamadou Kara Sèye (Étoile Lusitana), Pa Jo Clement Diouf (TFC), Mamadou Aliou Diallo (Diambars), Taly Dia (United Academy Club), Khalifa Babacar Diouf (AS Douanes), Ousmane Konaté (AS Douanes), El hadji Coly (Académie Darou Salam), Serigne Fallou Diouf (Génération Foot), Ibrahima Diallo (Génération Foot), Lamine Barry (Guelewaars Fatick), Omar Sarr (Diambars), Omar Sall (Environnement Foot), Ismaila Manga (Essamaye FC), Abdourahmane François Dia (Académie Darou Salam), Cheikh Tidiane Thiam (Oslo FA), Adama Ngom (Keur Madior de Mbour), Ibrahima Dieng (AS Pikine), Djiby Sarr (Stade de Mbour), Alassane Gueye (US Ouakam), Yafaye Kandé (Espoirs de Guédiawaye), Norbert Gomis (Dakar Sacré cœur), Ousmane Fall Seck (Ajel de Rufisque).

Wiwsport.com