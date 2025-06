Alors que la 27e édition de la CAN Handball masculine est prévue au Rwanda, la RDC pourrait manquer le rendez-vous si l’organisation du tournoi est maintenue au pays de Paul Kagamé pour janvier 2026.

Dans un entretien avec Sports New Africa repris par nos confrères de Record, le Secrétaire Général de la Fédération de Handball de la RD Congo a donné la position de son pays sur l’organisation de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de Handball qui est prévue au Rwanda, en janvier 2026.

Pour le responsable congolais, la RDC ne peut pas faire fi de la tragédie que vit la partie Est de son pays face au Rwanda. « Vous connaissez ce qui se passe entre nous et le Rwanda avec cette guerre d’agression injuste que nous subissons à l’Est du pays. Et nous, la Fédération de handball de la RDC, nous ne pouvions pas faire semblant comme si de rien n’était. C’est pourquoi nous avons pris cette décision d’informer la Confédération africaine de handball qu’il était impossible pour nous de nous rendre au Rwanda pendant que ce pays massacre notre population dans la partie Est de notre pays. Nous avons demandé à la CAHB de délocaliser la compétition », a fait savoir Monsieur Ngediko.

Il poursuit précisant que la FEHAND RDC travaille étroitement avec l’instance faîtière africaine pour avoir une suite favorable. « La CAHB est une grande institution, elle est en train d’examiner le dossier. Nous sommes en contact permanent avec les membres de la CAHB et nous pensons que d’ici là elle pourrait se réunir et convoquer, comme nous l’avons proposé, son Conseil pour statuer sur le dossier. La RDC est l’un des grands pays de handball africain. Nous sommes dans le top 5 africain et notre position pourra influencer les choses positivement afin que cette CAN n’ait pas lieu au Rwanda. Nous pensons que nous pouvons réussir à convaincre la CAHB à délocaliser cette CAN dans un autre pays. Nous sommes déterminés à aller même à la Fédération Internationale et à obtenir cette délocalisation. Car même si la CAN est qualificative au Mondial, ça n’est pas au-dessus de l’honneur de notre pays. Si la compétition est maintenue au Rwanda, la RDC Ne sera pas présente », a fermement signifié le Secrétaire Général de la Fédération de Handball de la RD Congo.

