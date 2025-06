Après deux saisons difficiles en Tunisie, marquées par des blessures, des tensions internes et des retards de salaire, Makhmouth Diallo a décidé de revenir au Sénégal. Désormais sous les couleurs de Guédiawaye FC, le milieu de terrain ambitionne de retrouver son meilleur niveau et de contribuer au succès de son club.

Dans une première moitié de saison compliquée, Guédiawaye FC a dû batailler pour rester dans la course. « Marquer 14 buts et en encaisser autant, ce n’est pas évident », confie Diallo, soulignant les difficultés rencontrées. Cependant, les victoires contre le Jaraaf et l’US Gorée ont permis à l’équipe de se relancer.

Son choix de rejoindre Guédiawaye FC repose avant tout sur l’attachement qu’il porte à ce club et l’ambition affichée par les dirigeants. « Ils m’ont convaincu grâce à leur ambition. Cette année, nous voulons remporter la Coupe du Sénégal, et c’est un trophée que je rêve depuis longtemps avec mon club de cœur », explique-t-il au micro de wiwsport. « Je ne suis pas venu pour l’argent. Mon objectif est d’aider mon club et de retrouver mon niveau pour, en fin de saison, repartir vers un nouveau défi« , ajoute-t-il.

