Les partenaires de Boulaye Dia ont réalisé un improbable hold-up sur la pelouse du Viktoria Plzeň ce jeudi soir (1-2).

Première à l’issue de la phase de ligue, la Lazio Rome a difficilement réussi à gagner son match aller comptant pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. En déplacement en République tchèque, ce jeudi 6 mars, les partenaires de Boulaye Dia ont en effet crucifié le Viktoria Plzeň (1-2) dans les arrêts de jeu, le tout en ayant terminé la rencontre à neuf contre onze.

Accrocheurs, les Tchèques pensaient avoir ouvert le score dès la 13e, mais le but de Pavle Sulc a été refusé. Et quelques minutes plus tard, Romagnoli donnait l’avantage aux Italiens. Durosinmi égalisait pour Plzeň (53e). Finalement contre toute attente, une Lazio réduite à neuf après les expulsions de Rovella (77e) et Gigot (90+3e) a arraché la victoire grâce à Isaksen (90e+8).

