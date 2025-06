Après avoir minimisé l’importance de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) dans la course au Ballon d’Or, Jamie Carragher s’est retrouvé sous le feu des critiques. Lors d’un débat sur Sky Sports, l’ancien défenseur de Liverpool avait suggéré que Mohamed Salah avait moins de chances de remporter le prestigieux trophée en raison du niveau supposé de la CAN.

Face aux réactions indignées, notamment celle de Micah Richards qui l’a immédiatement corrigé en rappelant que la CAN est « un tournoi majeur » El Hadji Ousseynou Diouf entre autres, Carragher a dû revenir sur ses propos. S’exprimant sur CBS Sports, il a tenté d’apporter des précisions : « Là où je me suis trompé, c’est que j’ai maladroitement décrit la CAN comme n’étant pas un tournoi majeur. J’essayais d’expliquer ce qui pouvait aider Mo Salah à remporter le Ballon d’Or et je voulais dire que la CAN, comme la Gold Cup et les Jeux asiatiques, ont peut-être moins d’écho auprès des gens qui votent. Mais ils restent des tournois majeurs. »

Loin de calmer totalement la polémique, cette tentative d’explication a suscité de nouvelles réactions, notamment en raison de la confusion faite entre les Jeux asiatiques et la Coupe d’Asie des nations. Carragher a néanmoins conclu en assurant qu’il n’avait aucune intention d’offenser qui que ce soit : « Ce n’était certainement pas mon but d’offenser qui que ce soit. J’espère que l’on a compris mes propos et que personne ne se sente encore offensé. »

