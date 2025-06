Ilay Camara a fait son choix. Arrière droit de 22 ans, passé par les U21 de la Belgique, il a décidé de représenter le Sénégal sur la scène internationale. Une décision dictée par son attachement profond aux Lions, mais aussi par l’héritage de son père, Sadio Camara, un ancien footballeur sénégalais originaire de Ziguinchor.

« Ce n’est pas de l’opportunisme. Il a toujours ressenti quelque chose pour le Sénégal. À travers son père, il sait que jouer pour la sélection sénégalaise était un rêve pour lui », confie un de ses proches, qui a préféré garder l’anonymat.

Issu d’une grande famille de six enfants, Ilay Camara a grandi entre deux cultures. Son choix a été soutenu par l’ensemble de ses proches. «Toute la famille le soutient, même la partie belge. Ils l’ont toujours encouragé à suivre son cœur, et c’est chose faite maintenant. »

Suiveur attentif des Lions de la Teranga, Camara a vécu avec passion le sacre à la CAN 2022. « Un de ses plus grands objectifs était de revêtir le maillot du Sénégal. Il suit l’actualité de la sélection depuis toujours. Il a vu tout le travail mis en place ces dernières années, s’est renseigné sur l’épopée de 2002 et a échangé avec des joueurs actuellement en sélection », poursuit la même source.

C’est après une discussion avec Pape Thiaw qui s’est déplacé en Belgique qu’Ilay Camara a pris sa décision. Déterminé à concrétiser son engagement, il a entamé les démarches administratives à Paris pour obtenir son passeport sénégalais et officialiser son changement de nationalité sportive.

À 22 ans, il ambitionne désormais de rejoindre le groupe du nouveau sélectionneur et de s’imposer sous le maillot des Lions. Il ne reste plus qu’à attendre la prochaine liste de Pape Thiaw.

