Habib Diarra, qui s’est blessé lors de la victoire de Strasbourg à Auxerre, dimanche en Ligue 1 (0-1), est victime d’une entorse de la cheville gauche. Il ne devrait pas participer pas aux prochains matchs de l’Equipe Nationale du Sénégal contre le Soudan puis le Togo en qualifications pour le Mondial 2026.

Pape Thiaw va devoir se passer de l’un de ses joueurs phares durant le prochain rassemblement des Lions. Habib Diarra, étincelant avec le Sénégal en novembre dernier, s’est blessé lors de la victoire du Racing Club Strasbourg Alsace contre Auxerre (0-1), dimanche en Championnat. Après avoir été touché sur un mauvais appui après un tir puissant et trop enlevé à la 34e minute, le milieu de terrain de 21 ans avait été remplacé avant la pause.

Au moins trois semaines d’absence

Il avait quitté les terrains en boitant, épaulé par le corps médical du Racing, et s’était vu en béquilles après la rencontre. Si son entraîneur Liam Rosenior n’avait pas donné plus de détails concernant cette blessure, l’IRM passée ce mercredi par le capitaine de Strasbourg a confirmé une bien mauvaise nouvelle. Selon L’Equipe, Diarra souffre d’une entorse de la cheville gauche et sera écarté des terrains pendant au moins trois semaines.

Un retour du natif de Guédiawaye n’est pas espéré avant la fin de la prochaine trêve internationale. Ainsi, Diarra devrait déclarer forfait pour les prochains matchs de l’Equipe Nationale du Sénégal face au Soudan (le 22 mars en Libye) et au Togo (le 25 mars au Stade Abdoulaye-Wade), comptant pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Un gros coup dur pour Pape Bouna Thiaw, privé de son meilleur joueur au mois de novembre.

