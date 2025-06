La 3ᵉ journée de la Coupe de la Ligue sénégalaise a livré ses premiers verdicts avec les victoires de Guédiawaye FC, Casa Sports et du Diambars. Elle se poursuit ce jeudi avec le choc au menu entre Jaraaf et Teungueth.

En déplacement au stade Lamine Gueye, le Casa Sports a assuré l’essentiel en s’imposant 2-0 face à l’ASC Saloum. Grâce à ce succès et au match nul entre Essamaye FC et l’AS Kaffrine (1-1), les Ziguinchorois prennent la tête du groupe avec 7 points. Essamaye FC suit avec 5 unités, alors que l’AS Kaffrine et l’ASC Saloum ferment la marche. Dans le groupe B, le report du match entre le Stade de Mbour et la Sonacos a laissé place à une seule rencontre, où Jamono Fatick a dominé l’AS Bambey (2-0). De son côté, Diambars FC a remporté le duel académicien du groupe C face à Génération Foot (2-1), rejoignant son adversaire en tête du classement.

Guédiawaye FC a consolidé son statut de leader dans le groupe G en s’imposant 2-0 en déplacement contre HLM Dakar. L’US Gorée a également brillé en s’imposant sur le même score contre Oslo FA. Dans la poule H, le stade Ngalandou Diouf sera le théâtre d’une affiche très attendue ce jeudi. Teungueth FC, leader avec 4 points, tentera de creuser l’écart face au Jaraaf (2ᵉ, 3 points). Avant cette rencontre, AJEL affrontera l’AS Pikine en lever de rideau. D’autres matchs sont également au programme, notamment en poule F où l’ASC Cambérène défiera l’Étoile Lusitana, tandis que NGB et l’AS Douanes chercheront leur premier succès.

Résultats

Essamay FC 1-1 AS Kaffrine AS Saloum 0-2 Casa Sports ASC HLM 0-2 Guédiawaye FC OSLO FA 0-2 US Gorée AS Bambeye 0-2 Jamono Fatick Diambars FC 2-1 Génération Foot WallyDaan FC 1-1 Linguère

Programmes

Amitié FC – CNEPS Wallydaan FC – Linguère Thiès FC – Ndiambour DUC – US Ouakam Yoff – Dakar SC E. Lusitana – ASC Cambérène NGB – AS Douanes AJEL – AS Pikine Teungueth FC – Jaraaf