En marge de la cérémonie de restitution des travaux de réforme du Mouvement Navétanes, Amadou Kane, président de l’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV), a réagi aux recommandations validées. Selon lui, ces assises initiées par le président de la République visent à rendre le mouvement plus performant et attractif.

« Le président de la République a convoqué ces assises dans le but de rendre plus performant et attractif le Mouvement Navétanes. Depuis le 20 février, l’ONCAV était en concertation et en réunions. Nous adhérons sans réserve aux dispositions prises. Nous avons une devise : une citoyenneté active au service du développement. Nous comptons 8 400 ASC et plus de 250 000 licences cette année. Le fichier regroupant toutes les identités des ASC a été déposé au ministère des Sports, avec une copie transmise à la FSF et une autre au CNOSS » , a-t-il déclaré.

L’un des défis majeurs du mouvement reste la violence, un fléau que l’ONCAV reconnaît et veut combattre. Mais d’autres problématiques freinent également son développement, notamment les infrastructures et les moyens financiers.

« Nous sommes d’accord que ce qui gangrène les Navétanes aujourd’hui, c’est la violence, mais il y a aussi d’autres difficultés. Ce sont les problèmes d’infrastructures, mais aussi les moyens. C’est bien de vouloir faire des ASC des associations multidisciplinaires, mais il faut aussi un cadre adapté. Dans le passé, nous avons toujours organisé des compétitions zonales en lutte, athlétisme, natation et autres. La culture n’est pas le parent pauvre des Navétanes, mais du Sénégal. Le football est roi partout » , a-t-il rappelé.

Concernant la gouvernance du mouvement, Amadou Kane a tenu à préciser que l’ONCAV appartient à l’ensemble du pays et non à un individu. Il prône ainsi la réunification et une organisation structurée, où chaque membre doit être issu d’une ASC pour être mandaté.

« L’ONCAV n’est pas le patrimoine d’Amadou Kane, mais du Sénégal tout entier. Nous avons dit qu’il faut réunifier, mais nous avons aussi précisé qu’on ne peut pas être dans l’ONCAV ou un de ses démembrements sans appartenir à une ASC pour être mandaté. Il n’y a pas de cooptation ! Nous avons clôturé le renouvellement de presque 700 zones. D’ici le 20 ou le 30 mars, toutes les ODCAV auront été renouvelées. Et durant le mois d’avril, nous procéderons au renouvellement de l’ORCAV et de l’ONCAV », a-t-il conclu.

wiwsport.com