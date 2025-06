L’équipe nationale du Sénégal va participer à la treizième édition du Tournoi de la CDEAO qui démarre ce jeudi 6 mars au Nigéria.

Six fois vainqueur du tournoi de la CDEAO appelé TOLAC, l’équipe du Sénégal veut creuser l’écart avec le Niger qui a remporté la compétition à cinq reprises.

Pour cette édition, il y’aura tout de même une nouveauté puisque les équipes seront mixtes (deux filles et trois garçons pour chaque équipe). Les deux catégories de poids (66kg et 76kg) seront réservées aux filles et les garçons vont s’affronter dans la catégorie des 86 kg, 100 kg et 120 kg. Sans lutteur dans la catégorie des 76 kg, le Sénégal comptera sur Safiétou Goudiaby (66kg), Siny Bargny (86 kg), Tony Jr (100 kg ) et Ngagne Sène (120 kg) pour s’imposer à Abuja.

Chef de la délégation sénégalaise, le Directeur Technique National Khalifa Sow a rallié le Nigéria depuis dimanche accompagné du Président de la commission des arbitres Sitor Ndour.

Quant aux lutteurs, le départ était prévu ce mardi à la veille de la pesée et la visite médicale qui seront effectuées le lendemain mercredi.

