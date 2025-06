Ayant initié Franc à la boxe, le coach Habib Diabong a prédit un KO dans le combat entre le Ndiago Or et Eumeu Sène. Mais il n’exclut pas le fait que le combat se termine en lutte pure qui selon lui est le point fort de l’un des lutteurs.

À peine l’affiche ficelée, les chroniqueurs et analystes donnent leur points de vue sur le choc entre Eumeu Sène et Franc. Longtemps entraîneur de boxe de Franc, Habib Diabong a livré son analyse de ce derby Pikine v Parcelles assainies.

“C’est une belle affiche franchement. C’est un combat entre deux pieds droit donc il y’aura forcément de la bagarre et le meilleur des deux dans cet exercice sera le vainqueur (…) Eumeu Séne s’entraîne à la boxe mais une fois dans l’enceinte il fait une bagarre de rue. Il n’utilise plus ses crochets ou des uppercuts. Et si son adversaire a un bonne esquive rotative, il peut facilement le toucher. Je crois que Franc est meilleur à la boxe et il peut le mettre KO” assure-t-il.

Par ailleurs l’expert en sports de combat reconnaît que la tâche ne sera pas facile pour le vainqueur de Ama Baldé qui fera face à un adversaire redoutable et presque imbattable à la lutte pure.

“Eumeu a une façon de lutter particulier. Il peut battre son adversaire sans saisir son nguimb et il est un très fort en O-uchi-gari (caxabal en wolof [NDLR]). Mieux il a une force physique incroyable et c’est ce qui lui a permis de résister à Sa Thiès et de le battre” a-t-il ajouté sur Bantamba TV.

Wiwsport.com