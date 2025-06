À 41 ans, Kirsty Coventry pourrait marquer l’histoire en devenant la première femme et la première Africaine à la tête du Comité International Olympique (CIO). Ancienne nageuse de légende et athlète la plus médaillée d’Afrique aux Jeux olympiques, la Zimbabwéenne a ensuite embrassé une carrière politique, occupant depuis 2018 le poste de ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et des Loisirs dans son pays. Wiwsport vous en dit plus dans la rubrique « Elles font le sport » dédiée aux femmes durant ce mois de Mars.

Aujourd’hui, elle se présente à la présidence du CIO avec une vision ambitieuse, bien décidée à briser les barrières, notamment en matière d’égalité des sexes et de représentation féminine dans le sport mondial. Dans cette course à la succession de Thomas Bach, elle est la seule femme parmi sept candidats. Déterminée à faire bouger les lignes, elle s’est exprimée dans une série de questions-réponses organisée par l’Association internationale de la presse sportive (AIPS), il y a quelques jours … Sélection des moments forts notamment sur des questions liées aux femmes.

Maternité et leadership : un défi assumé

Interrogée sur sa vie de mère et la difficulté de concilier responsabilités professionnelles et familiales, Coventry a livré une réponse inspirante. « Oui, j’ai une jeune famille, comme d’autres candidates, mais quand j’ai eu mon premier bébé – elle aura six ans en mai – quand je dirigeais la commission des athlètes, j’ai été nommée ministre, je dirigeais ma fondation et de nombreuses autres choses. Et avant qu’elle ait un an, elle avait visité dix pays différents à travers le monde. » Elle met en avant le rôle crucial du soutien familial et prône un modèle où les femmes n’ont pas à choisir entre carrière et maternité.« C’est un mode de vie normal pour nous et je pense que c’est une bonne façon de montrer que les femmes sont tout aussi capables que les hommes, même si l’on attend de nous que nous soyons des mères, des épouses, des filles, etc. à plein temps. »

Le CIO et l’égalité des sexes : encore du chemin à faire

Malgré des avancées majeures, notamment une parité historique aux JO de Paris 2024, Kirsty Coventry reconnaît que le sport mondial reste encore dominé par les hommes. « Le mouvement olympique a fait un travail incroyable ces dernières années, et nous sommes maintenant à 42 % de femmes au sein du CIO. Mais si l’on regarde les Fédérations internationales, ce pourcentage chute considérablement. Idem pour les Comités nationaux olympiques et les Fédérations nationales. Il y a encore beaucoup de travail à faire. » Sa candidature s’inscrit donc dans une volonté de bousculer les codes et d’accélérer la féminisation des instances sportives mondiales. « Je vois cela comme une opportunité de repousser les limites, afin que lorsque mes deux filles grandiront, elles n’aient pas à affronter les mêmes obstacles que nous aujourd’hui. »

Les athlètes féminines face aux stéréotypes médiatiques

La question de la représentation des athlètes féminines dans les médias est un autre combat qu’elle souhaite mener. Pour Coventry, il est urgent d’augmenter le nombre de femmes journalistes et de garantir une couverture plus juste et équilibrée du sport féminin. « Nous devons nous assurer que nous intégrons vraiment délibérément cela dans les structures médiatiques du CIO. Si nous pouvons faire cela, nous réduirons naturellement les stéréotypes et les commentaires sexistes. » Elle appelle également les médias à s’attaquer aux biais qui influencent la manière dont les sportives sont perçues et présentées.

Sport et inclusion : sa position sur les athlètes transgenres

Alors que la question de la participation des athlètes transgenres divise le monde du sport, Coventry adopte une position mesurée, tout en insistant sur la nécessité de protéger les compétitions féminines. « Nous devons protéger la catégorie féminine. Pour y parvenir, je propose que toutes les Fédérations internationales travaillent ensemble à l’élaboration d’un cadre clair. » Elle prône ainsi une approche concertée, basée sur le dialogue et la recherche de solutions adaptées à chaque discipline.

Vers une révolution au CIO ?

Avec son expérience de sportive, de dirigeante et de femme politique, Kirsty Coventry incarne un changement potentiel majeur pour le CIO. Si elle était élue, elle deviendrait une pionnière, ouvrant la voie à une gouvernance plus diverse et plus inclusive du sport mondial. Mais dans une élection où elle est la seule femme face à six hommes, le chemin est encore semé d’embûches. Réussira-t-elle à convaincre les électeurs du CIO de briser le plafond de verre ? Réponse le 20 mars prochain, date retenue pour les élections qui auront lieu lors de la 144e Session du CIO en Grèce.

