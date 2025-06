La ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, Madame Khady Diène Gaye, a remis ce mercredi le drapeau national à la délégation sénégalaise qui s’envole pour Turin, où se tiendront les Jeux Mondiaux d’hiver de Special Olympics. Lors de cette rencontre, elle a tenu à féliciter le travail remarquable accompli par Special Olympics Sénégal.

Special Olympics est une organisation qui œuvre pour l’intégration par le sport des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Grâce à son engagement, les athlètes sénégalais participent régulièrement à des compétitions internationales. Cette année marque une étape importante : pour la première fois, le Sénégal sera représenté aux Jeux Mondiaux d’hiver.

Huit athlètes sénégalais défendront les couleurs du pays à Turin. À l’occasion de leur départ, ils ont reçu le drapeau national ainsi qu’un message de soutien de l’État.

Dans son allocution, la ministre a mis en avant le “don de soi” et l’engagement admirable de l’équipe de Special Olympics Sénégal. “Vous avez su redonner espoir à ces enfants et à leurs parents en leur permettant de vivre pleinement leur jeunesse, et cela est essentiel. Si ce travail n’avait pas été accompli, nous, pouvoirs publics, aurions peut-être une surcharge de travail. Voir des bénévoles engagés, soutenus par le mouvement sportif, le Comité national olympique et parfois par les autorités, est une fierté. Nous ne pouvons que vous féliciter pour votre détermination, votre abnégation et votre don de soi. En réalité, c’est cela le véritable don de soi.”

Ces mots viennent réaffirmer l’engagement de l’État envers Special Olympics et souligner l’importance du sport comme levier d’inclusion et d’épanouissement pour tous.

wiwsport.com