Siteu a réitéré son intention de prendre la revanche de Yahya Diop Yékini détrôné par Balla Gaye 2 il y’a bientôt treize ans.

Malgré les années qui passent, l’amertume est toujours là pour Moustapha Senghor dit Siteu qui ne rêve que de venger son oncle Yékini battu le 22 avril 2012 par un certain Balla Gaye 2. Cette date qui est écrit en lettres d’or dans les annales de l’arène marquait ainsi la fin de règne du champion sérère, resté quinze ans sans mordre la poussière.

Et comme le hasard fait bien les choses, Siteu a l’occasion de prendre la revanche de l’ancien lutteur de Bassoul sur le Lion de Guédiawaye. Depuis les États-Unis, le Tarkinda a multiplié les attaques contre les adversaire pour faire monter la température. Ce dimanche, le lutteur originaire de Dionwar s’est encore prêté à son jeu favori allant presque jusqu’à jurer qu’il allait faire passer un mauvais moment au Fils de Double Less.

“Je ne reculerai pas devant lui et il me trouvera sur son chemin. C’est un lutteur indiscipliné mais je vais le remettre à sa place. Il a une dette envers les sérères et il va la payer. Je vais le corriger (…)” a fait savoir Siteu.

Wiwsport.com