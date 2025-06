Il y a du feu dans l’air entre Balla Gaye 2 et Siteu, adversaires au soir du 29 juin prochain. Dans un live du chroniqueur Fadam 2, les deux lutteurs ont eu un échange très tenu.

Invités dans un live du célèbre chroniqueur Fadam 2, Siteu et Balla Gaye 2 ont enflammé la toile. Engagés dans une joute acerbe en duplex, Balla Gaye 2 et Siteu ont démarré leur dispute par un défi de qui a le plus de parents et qui s’entend le plus avec les leurs. « Ce que j’ai fait pour mes parents et la Casamance personne ne l’a fait d’ailleurs les archives sont là… », a martelé BG2. Touché dans son orgueil, le Tarkinda n’a pas tardé à rétorquer. « C’est être ignorant que de croire que tu as plus de parents et que tu t’occupes mieux des tiens que moi. Moi, j’ai la bénédiction des “Baye Fall’’. Si tu ne sais pas, il ne faut pas faire l’idiot, il faut demander… », a répliqué Siteu.

Un débat qui a frôlé l’explicite à travers les propos des deux lutteurs qui se sont insultés et défier de manière très tendue. On a déjà un avant-goût du combat entre Balla Gaye 2 et Siteu prévu pour le 29 juin.

Gayi yenagui nelaw mais voilà ce qui passe actuellement sur tikt tok en plein ramadan. Balla ak siteu di saganter ak sossalanteé si live yii ,so wakher niouni supporter modou Lo nga mais lii dafay yakk image lamb. Mbeur you ndaw yii sakh defatougn lii c’est honteux 💔💔🚶🏾‍♂️🚶🏾‍♂️ pic.twitter.com/cNcYPJlPFz — Momo_🐊 (@Momo_sow08) March 3, 2025

