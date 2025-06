L’USPA a encore concédé une nouvelle défaite en championnat ce samedi. Les Parcellois se sont inclinés face à l’UGB (58-79) en marge de la première journée de la phase retour au stadium Marius Ndiaye.

L’USPA est clairement dans le dur pour cette saison 2024-2025 du National 1 Masculin en basket. Effectivement, la déroute de l’équipe se poursuit avec un septième échec après seulement huit matchs. Suite à sa triomphe inattendu contre le DUC lors de la sixième journée, on présumait que l’USPA commencerait enfin à enchaîner les bonnes prestations. Cependant, elle vient tout juste d’enregistrer son second échec consécutif suite à celui contre l’ASFA le week-end précédent. Avec un bilan de sept défaites et une victoire, l’USPA se retrouve logiquement en bas du classement (8ᵉ) de la poule B.

Cependant, l’UGB effectue un excellent coup et retrouve le chemin de la victoire. Les Nordistes regagnent confiance et gardent la possibilité de se qualifier pour le Final 8 après les phases de groupe. Avec un bilan de six succès et deux revers, l’équipe étudiante se positionne à la troisième place du groupe B. Il convient de mettre en évidence la performance exceptionnelle de Djibril Ndiaye qui a réussi à marquer 24 points et à réaliser 3 rebonds.

