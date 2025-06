La première journée de la phase retour du National 1 Féminin a été marquée par des fortunes diverses. Si Flying Star a renoué avec la victoire en dominant GBA (54-49), l’ASCC Bopp a quant à elle trébuché face à Saint-Louis Basket Club (58-61) au stadium Marius Ndiaye.

Flying Star retrouve des couleurs en ce début de la seconde phase du championnat. Après deux défaites de suite lors des deux dernières journées, les Académiciennes se sont rebiffées ce samedi, mettant ainsi fin à leur série noire. GBA était sur une série de quatre victoires de rang avant d’être freinée par Awa Diop et ses coéquipières qui l’ont battue lors de la phase aller. Ce succès permet à Flying Star de conserver sa 3ᵉ place du groupe A, et GBA est classée 5ᵉ et doit encore se battre pour se figurer dans le top 4 synonyme de qualification au Final 8.

Dans la poule B, Saint-Louis Basket Club a créé la surprise en battant Bopp. Les partenaires de Ndeye Sène retrouvent le chemin de la victoire et, dans le même mouvement, se venge de Bopp qui les avait vaincues lors du match aller. Cette victoire est très bénéfique pour SLBC, qui se retrouve en 5ᵉ position et garde donc l’espoir d’une qualification pour les phases finales. Bien que battues, les Boppoises conservent leur place en troisième position.

