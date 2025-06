Au terme d’un scénario improbable, Le Havre, emmené notamment par Issa Soumaré, est allé l’emporter samedi sur la pelouse de Lens (3-4). Un succès de prestige dans la course au maintien.

Le Havre Ac et son attaquant sénégalais en forme ont décroché dans le temps additionnel une superbe victoire qui semblait impossible après une vingtaine de minute à Lens, ce samedi soir. Mené 2-0, puis 3-2, les hommes de Didier Digard se sont complètement révoltés pour retourner les Sang et Or dans les arrêts de jeu, avec l’appui du duo Issa Soumaré – André Ayew.

Servi par le milieu ghanéen l’attaquant sénégalais avait réduit l’écart d’une frappe chirurgicale à la 28e. Quelques minutes plus tard, il rendait la pareille à Ayew qui égalisait pour le HAC (33e). Sotoca avait redonné l’avantage aux Lensois (48e), mais Josué Casimir (62e) et un penalty transformé par Hassan (90e+1) permettent au Havre de s’imposer et grimper à la 16e place de Ligue 1.

