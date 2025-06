Me Augustin Senghor, président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), se présente pour un siège au conseil FIFA. Parmi les 13 postulants, 7 seront retenus et l’élection est programmée pour le 12 mars prochain.

Le président du Casa-Sports et porte-parole de la Fédération Sénégalaise de Football Seydou Sané s’est prononcé sur la candidature de son homologue au micro de Wiwsport : « Augustin est véritablement un monument du football africain, j’allais dire même du football mondial. Nous avons tous intérêt à le préserver et à le conserver. Augustin, comme on l’appelle si affectueusement président, est d’une dimension internationale. Vous le savez bien, il est vice-président au niveau de la Confédération Africaine de Football (CAF). Il est le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et il est aujourd’hui quelqu’un qui a véritablement capitalisé les fondements du football sénégalais et même africain. »

Selon toujours lui Augustin à sa place au conseil de la FIFA : « Il a sa place au niveau du conseil de la FIFA. La candidature de Me Augustin Senghor est aujourd’hui une belle opportunité pour lui permettre de servir le Sénégal et de servir l’Afrique. Si bien que le conseil de la FIFA est l’instance suprême du football mondial, avoir Augustin à ce niveau de responsabilité est un intérêt pour le Sénégal et, comme je l’ai toujours dit, pour l’Afrique de manière générale. Parce que Augustin, il a un capital humain, il a un capital d’expérience, il est aussi quelqu’un qui, au-delà du football, est juriste. Donc aujourd’hui, le football tourne autour de ça : quelqu’un qui a de l’expérience, quelqu’un qui a pu gérer le destin du football dans un pays et au plus haut sommet en Afrique. »

Il poursuit : « Si on a un gars comme Augustin, on doit pouvoir lui souhaiter davantage de bonne chance. Donc, j’ai espoir que, compte tenu de ce qui précède, Augustin, aujourd’hui, a pour nous et pour moi personnellement le meilleur profil, et pour le comprendre, il faut être dans les instances parfois ou aux réunions de la FIFA pour comprendre qu’Augustin a du respect au niveau de tous les partenaires sportifs, mais aussi de tous les acteurs du sport mondial. Quand vous êtes ensemble avec Augustin dans les grandes instances, vous remarquerez que son avis compte toujours dans les grandes décisions. Donc, que nous avons tous intérêt aujourd’hui, nous Sénégalais, à accompagner la candidature d’Augustin Senghor et à lui souhaiter bonne chance pour que demain le football africain puisse aller de mieux en mieux », a-t-il conclu.

