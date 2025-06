Victime d’un malaise cardiaque en novembre dernier, Noah Fadiga s’apprête à faire son retour à la compétition. Le latéral droit de La Gantoise va rejouer, ce samedi, avec l’équipe réserve, un pas important avant de retrouver l’équipe professionnelle et le Championnat de Belgique.

Le footballeur sénégalais Noah Fadiga entrevoit à nouveau le bout d’un tunnel. Le joueur de La Gantoise va faire son retour à la compétition, près de quatre mois après son malaise cardiaque en plein match de Championnat contre le Standard de Liège. L’ancien joueur du Club Bruges, d’Heracles Almelo et du Stade Brestois va jouer, ce samedi 1er mars, avec l’équipe réserve des Buffalos, opposés à Cappellen dans le Championnat amateur.

« Il jouera demain (samedi) avec l’équipe réserve. Nous sommes très contents qu’il soit de retour et en forme », a déclaré vendredi l’entraineur de La Gantoise Danijel Milicevic. Mais Fadiga devra d’abord retrouver sa forme avec l’équipe B avant de rejouer avec l’équipe première et retrouver la Jupiler Pro League. « Il fera quelques matchs avec l’équipe B, on suivra son évolution parce qu’il revient d’une longue période sans jouer », a précisé Milicevic.

« Nous avons dû gérer ses efforts »

Le Sénégalais, âgé de 25 ans, vit avec un défibrillateur interne depuis cet accident cardiaque. « Nous devons faire attention à sa forme physique et nous suivrons sa progression semaine après semaine, indique le techincioen suisse des Buffalos. Il a fait quelques séances individuelles depuis qu’il a repris l’entraînement mais il ne s’est pas beaucoup entraîné avec nous, parce que nous avons dû gérer ses efforts. il était avec nous lors des dix derniers jours. Nous pensons que c’est le bon moment pour le laisser jouer avec les Jong Gent, puis on verra comment il progresse pendant les prochaines semaines. » Quoi qu’il en puisse être, c’est déjà un match remporté par Noah Fadiga.

wiwsport.com