Ce week-end signe le coup d’envoi de la seconde moitié du championnat National 1 Masculin de basketball. L’AS Douanes et la Jeanne d’Arc chercheront à maintenir leur élan positif, tandis que l’ASCVD et DUC chercheront à rester en phase.

Après une première moitié de saison pleine de surprises, dont la défaite inattendue du DUC contre l’USPA, voici venue la seconde partie de la saison. La Jeanne d’Arc de Dakar, qui a récemment réalisé six victoires consécutives, cherchera à maintenir cette dynamique en se mesurant aux Ziguinchorois d’ASUC Sports. La vieille dame cherchera à se venger des Sudistes qui l’ont vaincue par forfait lors de la première journée de la phase aller. Un succès rapprocherait la JA de l’accès au Final 8. En outre, l’ASUC, en difficulté et à la dernière place du groupe A avec deux victoires contre cinq défaites, aspirera à se rétablir rapidement pour préserver sa possibilité de demeurer au sein de l’élite.

Dans le groupe B, l’AS Douanes démontre également sa domination en occupant seule la première place de ce groupe. Les Gabelous sont sur une série de quatre succès consécutifs et n’ont plus subi de défaite depuis la 3e journée face à l’UGB. Dans ce premier chapitre de la phase retour, les Gabelous se mesureront à l’ASFA, une formation qu’ils avaient déjà vaincue lors de la première rencontre. Les soldats qui ont triomphé de l’USPA lors de leur dernier affrontement ont regagné la confiance et feront tout leur possible pour surprendre. Avec un total de trois triomphes et quatre revers, l’ASFA se positionne en cinquième place. Douane cherchera à conclure cette semaine en beauté après avoir atteint les demi-finales de la coupe Saint-Michel ce mercredi.

L’ASC Ville de Dakar, battu par la JA lors de la cinquième journée, cherchera également à maintenir sa cadence et à affirmer sa position de champion. Les municipaux occupent la deuxième position dans le groupe A et ils souhaitent maintenir leur proximité avec la Jeanne d’Arc, étant donné qu’ils ne sont pas menacés par leurs poursuivants. L’ASCVD affrontera ABAZ, une équipe qu’elle a déjà vaincue lors de la phase aller. Après leur qualification ce mercredi pour les demi-finales de la Coupe Saint-Michel, les Municipaux espèrent une victoire pour terminer la semaine sur une note positive. Après une défaite sévère contre la JA le week-end dernier, ABAZ aspire à regagner le goût de la victoire, bien que cette tâche semble ardue. Zac Mbao est classé 4ᵉ au classement et a son sort entre ses mains pour une qualification au Final 8, mais rien n’est encore assuré.

Le Dakar Université Club, qui a déçu lors de la première phase et qui fait partie des prétendants favoris, doit impérativement changer de cap durant la seconde moitié pour valider sa position de finaliste de la dernière saison. Les étudiants se mesureront à la RS Yoff, qu’ils ont déjà vaincue lors du match aller, d’autant plus que l’équipe de Yoff semble perdre confiance, ayant enregistré trois défaites consécutives lors de ses derniers matchs. À la surprise générale, le DUC se retrouve en quatrième position de la poule B avec quatre victoires et trois défaites, alors que la RS Yoff occupe la sixième place avec deux gagnants et cinq perdants. En effet, ce mercredi lors du quart de finale de la Coupe Saint-Michel, DUC a réussi à éliminer Yoff. En tout cas, les deux derniers matchs sont en faveur des poulains de Parfait Adjivon, avec un adage qui dit « jamais deux sans trois ».

Le programme de la 8e journée du N1 Masculin

Vendredi 28 Février 2025

Stadium Marius Ndiaye

16H00 : USCT Port v GBA

19H30 : RS Yoff v DUC

Samedi 1er Mars 2025

Stadium Marius Ndiaye

12H45 : USPA v UGB

14H30 : Jeanne d’Arc v ASUC Sports

15H30 : ASCC Bopp v US Rail

19H45 : ASFA v AS Douanes

Dimanche 2 Mars 2025

Stadium Marius Ndiaye

14H30 : Mermoz BC v Louga BC

17H00 : ABAZ v ASCVD

