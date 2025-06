Depuis plusieurs années, le Sénégal s’affirme comme une destination attractive pour les joueurs binationaux évoluant en Europe. À l’image de Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Pape Gueye, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs ou encore Iliman Ndiaye, nombreux sont ceux qui ont fait le choix du cœur en rejoignant la sélection sénégalaise. Un engagement fort qui ne se limite pas au terrain, mais qui témoigne d’un attachement profond à leurs origines. Aujourd’hui, ces choix inspirent d’autres talents en quête d’une identité sportive et patriotique.

Un dilemme identitaire et sportif

Pour les joueurs nés en Europe de parents sénégalais, la question du choix de sélection nationale est souvent délicate. Formés dans les centres européens et appelés en équipes de jeunes des pays où ils ont grandi, beaucoup d’entre eux doivent faire face à une décision difficile lorsqu’ils atteignent la maturité professionnelle. Faut-il poursuivre avec la nation formatrice ou répondre à l’appel du pays d’origine ?

Jusqu’à récemment, nombre de talents hésitaient à choisir le Sénégal, souvent freinés par l’image d’un football africain perçu comme moins structuré. Mais avec l’évolution du football sénégalais, une meilleure organisation et des performances convaincantes sur la scène internationale, le projet des Lions est devenu extrêmement attractif.

Un choix du cœur : les témoignages des Lions

Kalidou Koulibaly, le capitaine qui a ouvert la voie

Kalidou Koulibaly est l’un des premiers binationaux de renom à avoir opté pour le Sénégal après avoir été international Espoirs français. En choisissant les Lions en 2015, il a donné un signal fort et tracé un chemin pour d’autres. Il s’est longuement exprimé sur son choix. « J’ai grandi en France, mais chez moi, on vivait comme au Sénégal. Mes parents sont sénégalais, et j’ai toujours ressenti cet attachement. J’aurais pu jouer pour la France, mais mon cœur a parlé. Aujourd’hui, je suis fier de défendre les couleurs du Sénégal et d’avoir pu soulever la CAN avec cette équipe. » Son engagement a été récompensé en 2022 lorsqu’il a soulevé la Coupe d’Afrique des Nations en tant que capitaine, un moment historique qui a consolidé la fierté de son choix.

Abdou Diallo : un déclic tardif mais une conviction forte

Formé à l’AS Monaco, Abdou Diallo a connu les équipes de jeunes de la France avant de prendre une décision mûrement réfléchie en 2021. Il a été convaincu par le discours d’Aliou Cissé et l’ambiance qui règne dans la sélection sénégalaise. « Je voulais jouer pour un pays qui me correspondait vraiment. Rejoindre le Sénégal, c’était une décision qui avait du sens pour moi et pour ma famille. L’accueil que j’ai reçu dans cette équipe a confirmé que j’avais fait le bon choix. » Aujourd’hui, il est devenu un cadre de la défense sénégalaise et incarne cette nouvelle génération de binationaux qui n’hésitent plus à opter pour leurs racines.

Moussa Niakhaté : un appel irrésistible après avoir décliné le Mali

Moussa Niakhaté a longtemps hésité entre plusieurs sélections, mais le Sénégal s’est finalement imposé. Il a notamment décliné les avances du Mali avant de répondre à l’appel des Lions en 2023. « J’ai grandi avec un mélange culturel, mais mes racines sénégalaises ont toujours été très présentes dans mon éducation. Représenter ce pays est une immense fierté pour moi et ma famille. Quand j’ai vu l’enthousiasme et l’amour que les Sénégalais portent à leur équipe, je n’ai pas hésité. » Son choix a été rapidement validé par les supporters qui l’ont adopté comme l’un des leurs.

Pape Gueye : la CAN avant la Coupe du Monde

Le milieu de terrain de l’OM a connu des complications administratives avant de pouvoir officiellement jouer pour le Sénégal. Mais son attachement au pays n’a jamais faibli. Mieux encore, il a fait une déclaration qui a marqué les esprits en plaçant la CAN au-dessus de la Coupe du Monde. « Si on me donne le choix entre remporter la Coupe du Monde et la CAN, je choisis la CAN. Ce serait une fierté immense pour moi et pour tout un peuple. Ce trophée a une saveur particulière et c’est celui qui m’attire le plus. » Une prise de position forte qui montre à quel point la CAN est précieuse pour ces joueurs qui ont décidé de défendre les couleurs du Sénégal.

Ismail Jakobs, l’un des derniers venu convaincu par l’aventure sénégalaise

Lui aussi formé en Europe, Ismail Jakobs a fait le choix du Sénégal en 2022. Son intégration rapide dans le groupe montre que les binationaux ne sont plus considérés comme des « étrangers », mais comme des Lions à part entière. « J’ai grandi avec une double culture, et j’ai toujours eu une affection particulière pour le Sénégal. L’accueil que j’ai reçu a été incroyable. Aujourd’hui, je me sens pleinement sénégalais sur et en dehors du terrain. »

Iliman Ndiaye : un rêve de Coupe du Monde avec le Sénégal

Iliman Ndiaye, talentueux milieu offensif formé en Angleterre, ne cache pas son ambition ultime : remporter la Coupe du Monde avec le Sénégal. « Je veux écrire l’histoire avec le Sénégal. Mon rêve, c’est de remporter la Coupe du Monde avec cette équipe. Nous avons les talents et le potentiel pour y arriver. » Une déclaration audacieuse qui montre l’évolution de l’état d’esprit des joueurs binationaux : ils ne viennent plus seulement jouer pour le Sénégal, ils viennent pour gagner et rêver en grand.

Un modèle pour les futures générations

Ces choix forts ont ouvert la voie à d’autres joueurs encore hésitants. Les performances du Sénégal à la CAN et en Coupe du Monde, combinées à l’évolution du football africain, rendent aujourd’hui le projet sénégalais plus attractif que jamais.

Aliou Cissé, conscient du potentiel de la diaspora, n’hésitait pas à aller chercher les talents. Mais avec un discours clair : jouer pour le Sénégal n’est pas un simple choix de carrière, c’est une aventure humaine et patriotique. « Nous voulons des joueurs qui aiment ce maillot, qui comprennent ce qu’il représente. Ceux qui rejoignent notre équipe savent qu’ils font partie d’une grande famille. »

Avec un effectif de plus en plus renforcé par des binationaux talentueux, le Sénégal s’affirme aujourd’hui comme une puissance du football africain et mondial. Et l’histoire ne fait que commencer. Ces Lions ont montré la voie. Reste à savoir qui sera le prochain à suivre leurs traces.

