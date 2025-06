Sauf retournement de situation, Ilay Camara devrait bientôt arborer le maillot de l’équipe nationale du Sénégal. Le latéral droit polyvalent de 22 ans, qui évolue au Standard de Liège, est en passe de rejoindre la tanière après avoir été convaincu par le sélectionneur Pape Thiaw lors de sa tournée européenne.

Selon Sen Top Team et Match 360 qui ont révélé l’information : “Après avoir rencontré le sélectionneur Pape Thiaw en Belgique, en marge du match Standard Liège contre Genk, le polyvalent arrière droit de 22 ans était présent à Paris pour faire son passeport sénégalais. Il devrait recevoir sa convocation courant mars pour intégrer la tanière lors du prochain rassemblement où les Lions affronteront le Soudan et le Togo en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.”

Né en Belgique d’origine sénégalaise, Camara possédait jusque-là la nationalité belge, mais il a entamé les démarches administratives pour obtenir son passeport sénégalais. Un signe fort de son engagement envers le Sénégal, qui confirme l’intérêt grandissant des binationaux pour les Lions.

S’il reçoit sa convocation comme attendu, Ilay Camara pourrait faire ses débuts sous les couleurs du Sénégal dès le prochain rassemblement prévu en mars. Il viendra ainsi concurrencer les latéraux déjà présents et offrir une solution supplémentaire à Pape Thiaw. Ce dernier en tournée européenne continue de rencontrer des joueurs. Assane Diao comme annoncé par wiwsport et Ilay Camara, aujourd’hui, démontrent la volonté du technicien d’ouvrir les portes de la tanière et d’élargir son groupe.

En attendant l’officialisation de sa convocation, les supporters sénégalais suivent de près cette intégration qui pourrait être une plus-value pour la défense des Lions.

