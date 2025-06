Porté par un impressionnant Ismaila Sarr, Crystal Palace a signé une belle victoire en s’imposant contre Aston Villa (4-1), ce mardi en Premier League.

Impressionnants Ismaïla Sarr et Crystal Palace. Alors qu’il restait sur dix matchs consécutifs sans inscrire le moindre but, l’ailier sénégalais a signé, ce mardi 25 février, un réveil tonitruant face à Aston Villa, pour le compte de la 27 journée de Premier League. Là où les Eagles, 12es du Championnat, l’ont brillamment emporté 4-1, Sarr a inscrit son deuxième doublé de la saison.

Idéalement placé au second poteau, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille ouvrait le score peu avant la demi-heure de jeu (29e). Et alors que Palace menait 2-1, Sarr réapparaît à la 71e minute pour corser la marque d’une belle reprise. Un match de choix pour le Sénégalais qui en est désormais à 6 buts et 3 passes décisives en PL cette saison.

