La sélection sénégalaise de Beach Soccer poursuit sa préparation pour la Coupe du Monde 2025 après une série de matchs amicaux face aux Seychelles.

Afin de maintenir le rythme et peaufiner les derniers ajustements, les Lions reprennent l’entraînement en régime externe du 24 au 27 février au terrain de Diamalaye. Cette convocation marque une nouvelle étape dans la montée en puissance de l’équipe, qui ambitionne de briller lors du prochain mondial. Parmi les joueurs convoqués, on retrouve des cadres comme le capitaine Al Seyni Ndiaye, Jean Paul Ninou Diatta et Mamour Diagne. D’autres éléments expérimentés tels que Ousseynou Faye (Ngor Almadies Beach Soccer) ou encore Seydina Issa Laye Diagne (Yoff Beach Soccer) aux côtés de jeunes talents prometteurs complètent la liste de 14 joueurs.

Avec ce regroupement, le staff technique met l’accent sur la cohésion et l’intensité physique, des aspects essentiels pour rivaliser avec les meilleures nations du Beach Soccer. Le Sénégal, multiple champion d’Afrique, entend bien confirmer son statut et viser une performance historique aux Seychelles en 2025.

wiwsport.com