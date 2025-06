Au sortir de la participation brillante du Sénégal dans la fenêtre qualificative à l’Afrobasket masculine 2025, le président de la Fédération Sénégalaise de Basketball, Me Babacar Ndiaye a exprimé sa satisfaction. Le patron du basket sénégalais a, par ailleurs, annoncé la couleur pour la préparation des sélections aux échéances futures.

Votre réaction après la qualification du Sénégal ?

On est satisfait du comportement des joueurs sur le terrain et en dehors du terrain. Il y a eu un comportement exemplaire et une ambiance saine, tout a été magnifique. C’est un bilan satisfaisant pour la Fédération. Je remercie l’entraineur qui n’est pas là, mais qui a fait ce qu’il devait faire ; il a été tout le temps en contact avec l’équipe. Je remercie aussi Mamadou Gueye Pabi et le félicite pour les résultats obtenus – un 3/3 pas évident.

La préparation des Lions pour l’Afrobasket 2025 ?

On va bien se préparer pour la reconquête du titre africain, en Angola. Il faudra se préparer sportivement mais également administrativement. Dans le cadre de la préparation, il faudra une discussion entre l’encadrement technique et la fédération d’abord et entre la fédération et l’autorité de tutelle, c’est-à-dire le ministère des Sports. Et à partir de ce moment-là, retenir quelque chose en fonction des moyens qui seront disponibles. L’objectif de madame le ministre Khady Diène Gaye, c’est de permettre à l’équipe d’être performante pour la reconquête du titre.

Quel est le plan de préparation prévu pour la sélection ?

Ce qui est important selon moi, c’est de bien se préparer dans un bon hôtel sur une longue période et de jouer de bons matchs amicaux. L’entraineur a exprimé ses besoins, nous à notre niveau, on va en parler à l’autorité de tutelle afin voir le meilleur schéma pour faire une bonne participation. Avoir une bonne présélection pour tous les joueurs susceptibles de porter le maillot. S’il faut même une préparation en externe avec une présélection élargie on le fera. Faire un regroupement d’un mois avec une partie du regroupement en Europe. Et faire une deuxième partie à Dakar avec un match amical ou un tournoi. Nous préparons les deux Afrobasket chez les hommes et chez les dames. Dans les deux cas, nous serons têtes de série.

Y’aura-t-il des renforts dans le groupe des Lions ?

Comme tout le monde le sait, l’équipe nationale n’est jamais fermée, s’il y a d’autres joueurs qui désirent venir, la porte est ouverte pour tout monde. L’entraineur m’a soumis un joueur qu’on doit naturaliser. La procédure est lancée donc maintenant on verra pour la suite. Parce qu’on va utiliser le règlement – si on nous empêche d’avoir un naturaliser, on va utiliser le règlement pour avoir un naturalisé qui pourra aider l’équipe.

