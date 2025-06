Avec 8 médailles dont une en or, le judo sénégalais a brillé lors de l’Algiers Junior African Cup, décrochant plusieurs médailles et affirmant sa place parmi les meilleures nations du continent.

Des performances remarquables chez les juniors

Dans la catégorie des -48 kg, Aby Diouf et Diakhou Sène Sonko ont réalisé un doublé impressionnant, respectivement médaillées d’or et d’argent. Un résultat qui témoigne du talent et de la montée en puissance des jeunes judokates sénégalaises. Aby Diouf a également décroché une médaille de bronze chez les cadettes, confirmant ainsi son potentiel.

Chez les masculins, Mouhamedou Mboup (-66 kg) et Keita Namory (-81 kg) ont remporté des médailles de bronze après des parcours solides. En -100 kg, Ndiaye Libasse a atteint la finale mais s’est incliné, repartant avec une médaille d’argent.

Le Sénégal sur le podium du Judo Open

Lors de l’African Judo Open, Diodio Sonko a décroché une médaille d’argent en -52 kg, après un parcours maîtrisé. En +78 kg, Georgette Sagna a également remporté une médaille d’argent, confirmant la bonne dynamique des judokates sénégalaises.

Avec ces résultats encourageants, le Sénégal démontre sa progression et son ambition sur la scène africaine. Ces performances sont de bon augure pour l’avenir du judo sénégalais, qui continue de se structurer et de rivaliser avec les meilleures nations du continent.

wiwsport.com