En cinq ans de règne Modou Lô est toujours à son aise. Le Roc des Parcelles Assainies n’a jamais été aussi confortablement assis sur son trône. Diagnostic d’une stratégie et d’une gestion d’un plan de carrière jusqu’ici jamais vue dans l’arène.

Le Roi Modou Lô ne fait pas les choses comme les autres. Que ce soit sur la préparation optimale de ces combats, son rapport avec le mystique et sa communication, il se démarque de tous ses prédécesseurs.

Un contrôle total sur sa carrière, un Roi qui dicte le tempo !

Mais la ligne de démarcation ne se limite pas à ces aspects susmentionnés. Dans l’histoire des arènes sénégalaise, de Manga 2 à Eumeu Séne en passant par Tyson, Yékini et Balla Gaye 2 jamais un roi des arènes n’avait autant de contrôle sur la gestion de sa carrière. Depuis qu’il a chipé la couronne à Eumeu Sène le 28 juillet 2019, Modou Lô choisit minutieusement ses adversaires. Pour conserver jalousement son titre, il a d’abord eu l’intelligence d’écarter tous les prétendants séreux en affirmant qu’il ne “prendrait plus de revanche et n’en accorderait pas” non plus. Ainsi il met hors course les lutteurs de sa génération tels que sa bête noire Gaye 2, Bombardier qui lui a infligé la troisième défaite de sa carrière mais aussi Eumeu Sène, Lac 2 et Gris Bordeaux. Certains voyaient alors en cette décision, une volonté d’ouvrir davantage le jeu et de permettre aux jeunes lutteurs de convoiter la couronne royale.

Mais en bon stratège, XLô avait tout simplement réussi à écarter ses plus sérieux adversaires là où Tay Shinger avait commis l’erreur d’affronter à nouveau Modou Lô pour perdre sa couronne après seulement un an de règne.

Après avoir fait poiroter Ama Baldé (pour des raisons diverses) pendant quatre ans avant de le battre presque trop facilement, le lutteur originaire de Fandèn hérite de Boy Niang 2 et de Siteu qu’il soumet respectivement en janvier 2024 et novembre 2025. On se demande alors quel serait le prochain adversaire du Roi ? Mais ce dernier veut conserver l’effet surprise pour mieux avoir le contrôle. Tantôt il déclare qu’il est proche de la retraite, tantôt il fait savoir qu’il aimerait prendre une année sabbatique pour “se reposer”. En toute circonstance il tient les rênes à rappeler que c’est lui qui tient les rênes.

Tapha Tine l’équation encore non résolue par le Roi !

Par ailleurs le bon samaritain arrivera-t-il à réparer une injustice, celle de permettre à Tapha Tine de disputer un combat royal ? C’est en tout cas la grande question que se pose pas mal d’amateurs de lutte. Malgré ses années d’expériences et son palmarès élogieux (victoire contre Bombardier et Eumeu Séne), le “Baol Baol” n’a jamais eu l’occasion de titiller la couronne. Modou Lô pourrait se laisser tenter par ce défi face au colosse. Mais faudra-t-il encore qu’il fasse parti de son plan de carrière car c’est désormais connu que Kharagne Lô n’improvise plus. Il veut “aller à la retraite avec le titre de Roi des Arènes” et il se donne les moyens de réussir ce qu’aucun autre lutteur n’a réussi jusqu’à présent.

Wiwsport.com