Une victoire de prestige pour Como. Grâce à un nouveau but de son jeune attaquant sénégalais Assane Diao, la formation de Cesc Fabregas s’est offerte scalp du Napoli (2-1), ce dimanche en Serie A. La zone rouge s’éloigne un peu plus pour les Lariani.

Un succès de référence. Grâce à un magnifique but d’Assane Diao dans le dernier quart d’heure de jeu, Como arrache une victoire prestigieuse face au Napoli (2-1), dimanche dans le cadre de la 26e journée de Serie A. Encore séduisants dans le jeu, les hommes de Cesc Fabregas, qui enchaînent une deuxième victoire consécutive pour la deuxième fois cette saison, s’offrent trois nouveaux points précieux et grimpent à la 13e place.

Tout avait très bien commencé pour le club lombard. Au bout de seulement 7 minutes de jeu, le défenseur central kosovar Amir Rrahmani marquait contre son camp suite à une terrible mésentente avec son gardien de but. Les Napolitains ont réagi en égalisant par l’intermédiaire de Raspadori (17e). C’est finalement à la 77e minute que le Sénégalais Assane Diao plie Naples en fusillant Alex Meret pour son 5 buts en 8 matchs de Serie A.

🚨🇮🇹 GOAL | Como 2-1 Napoli | Assane Diao

ASSANE DIAO GIVES COMO THE LEAD IN THE 77TH MINUTE !!!!!!!!!!pic.twitter.com/LpAal1LUJh

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 23, 2025