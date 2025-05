Ce dimanche, la suite de la septième et ultime journée de la première phase du National 1 Féminin de basket se déroulait au stadium Marius Ndiaye. Les équipes ASCC Bopp et DUC ont gagné leurs rencontres.

L’ASCC Bopp a accompli une excellente performance en terminant la première phase sur une note très positive. Les Boppoises ont nettement surpassé le club de basket Diamagueune, qui retombe à nouveau une semaine après sa première victoire de la saison contre l’US EPT lors de la sixième journée. Avec un score de cinq triomphes et deux revers, Bopp se positionne en troisième place dans la poule B. La formation de Thiaroye demeure toujours en dernière position, avec un bilan préoccupant de six revers pour une seule victoire.

Par ailleurs, le Dakar Université Club a réaffirmé sa place de leader en battant l’ASC Jaraaf. Les Duchesses continuent leur série victorieuse avec un troisième triomphe consécutif et n’ont pas connu la défaite depuis leur quatrième match contre Bopp, qui reste leur unique défaite de la saison. Les étudiantes terminent cette première étape avec brio et gardent précieusement leur position de leader. Suite à cette défaite, le Jaraaf descend d’une position dans le classement, occupant désormais la place inférieure (4e). Pour mémoire, la clôture de cette dernière journée de la phase aller du National 1 Féminin est prévue pour le mardi 25 février et comportera deux rencontres : Flying Star contre ASCVD et Pikine BC face à DBALOC.

Les résultats de la 7e journée du National 1 Féminin

ASFO 50-47 Mbour BC

GBA 57-58 CEMT Ziguinchor

US EPT 58-71 Jeanne d’Arc

ASCC Bopp 48-26 Diamagueune BC

SLBC 44-47 UCAD SC

Jaraaf 55-70 DUC

