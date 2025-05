Everton est passé tout près d’une nouvelle belle victoire en Championnat. De nouveau très entreprenants, ce samedi pour la 26e journée de Premier League, les partenaires d’un Idrissa Gana Gueye encore étincelant au milieu de terrain ont failli faire tomber Manchester United, grâce à leur très belle première période. Mais les Red Devils se sont réveillés en fin de match pour arracher le nul (2-2).

Tout avait bien commencé pour mes hommes de David Moyes lorsqu’au quart d’heure de jeu, suite à un cafouillage, Beto a fusillé de près André Onana pour ouvrir le score (1-0, 18e). Les Toffees se sont même permis de doubler la mise quand le Franco-Malien Abdoulaye Doucouré a suivi l’action qu’il avait lui-même initiée depuis son camp pour tromper avec l’aide du soleil Onana de la tête (2-0, 33e).

En seconde période, l’équipe de Ruben Amorim a réagir : Bruno Fernandes réduit l’écart à la 72e, avant que Manuel Ugarte fasse le 2-2 à la 80e pour offrir un point à United. Everton aurait pu/dû bénéficier d’un penalty dans les arrêts de jeu pour un accrochage de Matthijs de Ligt sur Ashley Young, mais la VAR a changé la décision de l’arbitre central. Au classement, les Toffees sont 14es de Premier League.

FT: Everton 2-2 Manchester United

As draws go, it's a tough one to take. The Blues deserved more but are forced to settle for just a point at Goodison Park.🔵 pic.twitter.com/3yZ8kPFHQg

— Everton (@Everton) February 22, 2025