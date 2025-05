Ce samedi, on jouait la suite de la 7ème et ultime journée de la phase aller du championnat National 1 Masculin de basket. Les résultats ont varié : L’ASUC Sports a subi une autre défaite à domicile, le Mermoz Basket Club a rencontré un obstacle, tandis que l’ASCVD a enregistré une nouvelle victoire.

ASUC Sports est dans une mauvaise passe avec une nouvelle défaite, marquant sa quatrième consécutive. Ce samedi, les Ziguinchorois ont laissé passer leur chance à la maison face à Louga Basket Club (66-71). Une défaite qui plonge davantage l’équipe étudiante, qui n’a pas remporté de victoire depuis la troisième journée contre le promu ABAZ. Cette nouvelle défaite a des conséquences significatives, car ASUC occupe actuellement la dernière position de la poule A et devra impérativement se reprendre lors de la phase retour pour garantir au moins son maintien.

Mermoz Basket Club est également une autre équipe qui a subi une opération défavorable, ayant connu un enchaînement de deux victoires consécutives après avoir traversé quatre revers successifs. Les jeunes d’El Hadji Diakhaté ont chuté devant les Cheminots de l’US Rail, qui, pour leur part, se redressent après leur dernière défaite face à ABAZ (J6) le week-end précédent. Au classement, Mermoz se situe en 7ème position tandis que l’US Rail est juste devant à la 6ème place, les deux ayant le même bilan : deux triomphes et cinq défaites.

L’ASC Ville de Dakar, détentrice du titre, a confirmé sa suprématie en écrasant l’ASCC Bopp (84-44). Certes, lors de la cinquième journée de compétition, les partenaires de Thierno Niang ont subi une défaite contre la Jeanne d’Arc. Cependant, ils ont depuis réussi à retrouver leur forme. Avec un bilan de six succès et un échec, l’ASC Ville de Dakar se positionne temporairement en tête du groupe A tandis que Bopp, avec trois triomphes et quatre défaites, occupe la cinquième place.

