Ce samedi, l’ASFO a réalisé sa plus belle performance dans le championnat. Dans le cadre de la septième et ultime journée de la première phase du National 1 Féminin, Mbour Basket Club a été battu par la formation des fonctionnaires sur un score de 50-47 au stadium Marius Ndiaye.

L’ASFO a enfin savouré le plaisir de la victoire après une série de six défaites lors des six premiers matchs. Effectivement, cette première victoire de la saison contre Mbour Basket Club, un concurrent direct qui cherchait également à obtenir de bons résultats, va enfin apporter une bouffée d’oxygène à la formation des fonctionnaires. Cette victoire met donc un terme à la dynamique défavorable de l’ASFO avant la phase retour, cependant elle demeure coincée à la 8ᵉ et ultime position du classement de la poule A.

Par ailleurs, la formation Mbouroise continue de subir une mauvaise dynamique avec sa cinquième défaite consécutive. Avec cette nouvelle contre-performance, les Mbouroises terminent donc la première partie de la saison sur une note négative. Mbour Basket Club n’a enregistré qu’une seule victoire, et celle-ci a eu lieu le 18 janvier dernier contre Pikine Basket Club pendant la seconde journée. Les Mbouroises se positionnent en septième position du groupe A, avec une victoire et six défaites.

Wiwsport.com