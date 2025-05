Pape Matar Sarr et ses partenaires sont fixés. Tottenham évite la Real Sociedad et affrontera l’AZ Alkmaar en huitièmes de finale de Ligue Europa. Les Spurs avaient déjà battu les Néerlandais lors de la phase de ligue.

Tottenham a été servi, et c’est plutôt un plat moins salé qu’il pouvait l’être. Alors qu’ils avaient comme potentiels adversaires la Real Sociedad et l’AZ Alkmaar pour les huitièmes de finale de Ligue Europa, les partenaires de Pape Matar Sarr évitent finalement les Basques et feront face aux Néerlandais.

Mais les hommes d’Ange Postecoglou savent que ce n’est pas gagné d’avance. Lors de la 3e journée de la phase de ligue, les Spurs s’en étaient sortis face à la très jeune équipe de l’AZ grâce à un but sur penalty de Richarlison. Les coéquipiers de Jordy Classie ont été éliminés Galatasaray en barrages.

En cas de qualification pour les quarts de finale, Tottenham jouerait contre l’Ajax ou Francfort.

We will face AZ Alkmaar in the @europaleague round of 16 👊🇳🇱 pic.twitter.com/ykARtW2pdE — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 21, 2025

